Recordbedrag voor Week van het Leven

Een geldwervingsactie van het Platform Zorg voor Leven heeft bijna 150.000 euro opgeleverd voor publiciteit rond de Week van het Leven. Hiermee kan de prolifeorganisatie haar grootste reclamecampagne tot nu toe bekostigen.

Behalve in reclameblokken op tv wordt er aan de Week van het Leven bekendheid gegeven via onder meer advertenties in kranten en billboards langs de weg. In de Week van het Leven, van 8 tot 14 november, staat betere hulp aan onbedoeld zwangere vrouwen en hun ongeboren kinderen centraal.