Recordbedrag voor gouden VOC-munt

Een gouden munt uit 1728 heeft dinsdag bij een veiling 196.800 euro opgebracht. Volgens veilinghuis Heritage Auctions Europe in IJsselstein is dit het hoogste bedrag dat ooit in Nederland voor een munt is betaald.

Het gaat om een buitengewoon zeldzame munt die voor de Verenigde Oost-Indische (VOC) werd geslagen in een munthuis in Hoorn. Deze munten werden verscheept naar Nederlands-Indië, waar de VOC er goed aan kon verdienen omdat ze daar tweemaal zoveel waard waren.

Van deze zogeheten ducaton zijn er enkele tienduizenden in zilver geslagen, maar van gouden exemplaren waren er maar een paar bekend, zegt Jacco Scheper, veilingmeester van Heritage Auctions Europe, voorheen bekend als de Munten- en Postzegel Organisatie (MPO). „Ze werden als nieuwjaarsgeschenk cadeau gedaan aan een burgemeester of een kapitein van de VOC.”

De munt werd begin dit jaar bij een boedelopruiming in De Bilt (Utrecht) gevonden in een sieradenkistje. Het veilinghuis maakt de naam van de koper niet bekend. Het gaat om een particuliere verzamelaar.

Het vorige record voor een munt dateert van twee jaar geleden. Een gouden dukaat die de stad Deventer in 1640 had geslagen, bracht toen bij hetzelfde veilinghuis 160.000 euro op.