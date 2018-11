Recordbedrag voor Braziliaanse 12 gulden-munt

Het Teylers Museum in Haarlem is na een veiling 31.000 euro armer, maar een uitzonderlijke munt rijker. De gouden munt werd in 1646 geslagen in Recife, tijdens het kortstondige bestaan van de Nederlandse kolonie aan de oostkust van Brazilië. Destijds vertegenwoordigde het goudstuk een waarde van 12 gulden.

De Nederlandsche Postzegel- en Muntenveiling in Weesp had vooraf geschat dat de munt uit ‘Nieuw Holland’ ongeveer 15.000 euro zou opbrengen, maar het werd ruim het dubbele en daarmee een recordbedrag voor zo’n soort munt. De zeldzame munt werd geslagen in opdracht van de Geoctrooieerde West-Indische Compagnie.

Op de voorkant van de munt staat het logo van de onderneming die de geschiedenis inging als WIC, maar toen nog werd afgekort tot GWC. Voor de stichting van de kolonie in Brazilië hield de onderneming zich vooral bezig met het kapen van schepen. Maar na de verovering van een deel van Brazilië op de Portugezen begonnen de Nederlanders met slavenhandel. Slaven uit Afrika moesten werken op de bemachtigde suikerplantages in Zuid-Amerika.

Nieuw Holland bestond van 1630 tot 1654. Toen raakten de Nederlanders hun kolonie weer kwijt aan Portugese troepen.