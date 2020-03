Recordbedrag aan boetes voor woonfraude Amsterdam

Amsterdam heeft vorig jaar vijfhonderd boetes voor woonfraude opgelegd, voor een recordbedrag van 6,4 miljoen euro. Dat is 2,6 miljoen meer dan in 2018 en een toename van 159 boetes, blijkt uit de jaarcijfers die het stadsbestuur heeft bekendgemaakt.

In de meeste gevallen ging het om illegale kamer- en vakantieverhuur in zowel particuliere als sociale huurhuizen. Ruim 1300 woningen konden worden vrijgemaakt voor legale verhuur aan woningzoekenden.

„De resultaten in de aanpak tegen woonfraude laten zien dat woningen nog altijd te vaak worden gebruikt om winst te maken, in plaats van om in te wonen”, zegt wethouder Wonen Laurens Ivens. Hij blijft samen met de woningcorporaties stevig inzetten op bestrijden van woonfraude.

Het aanbod van woningen die worden verhuurd aan toeristen is gestabiliseerd op ongeveer 25.000 advertenties per maand. In totaal stond vorig jaar 1 op de 15 woningen in de hoofdstad op Airbnb. Amsterdam blijft de duurste stad van Europa op het gebied van vakantieverhuur: de prijs steeg vorig jaar van gemiddeld 151 euro naar 156 euro per nacht. In het centrum is de gemiddelde prijs zelfs 253 euro per nacht.