Recordaantal studenten ingeschreven bij universiteit door corona

Een recordaantal van 328.000 bachelor- en masterstudenten staat dit collegejaar ingeschreven bij een universiteit. Dat is een groei van 8 procent ten opzichte van het vorige collegejaar, meldt de Vereniging van Universiteiten (VSNU) op basis van de voorlopige inschrijfcijfers voor het collegejaar 2020-2021. De forse toename komt volgens de VSNU onder meer door de coronacrisis.

Het aantal studenten stijgt al jaren fors: in 2000 waren er nog 165.000 studenten, twintig jaar later is dat aantal bijna verdubbeld. Dit keer komt die groei deels doordat de centrale examens vanwege de coronacrisis niet doorgingen. Daardoor zijn er meer scholieren op het voortgezet onderwijs geslaagd dan het jaar ervoor. Ook nemen vermoedelijk minder geslaagde vwo’ers een tussenjaar door de coronacrisis, aldus de vereniging.

Het hogere aantal studenten is verder te verklaren door de zogeheten zachte knip. Vóór corona mocht een hbo’er met een kleine achterstand in studiepunten het daaropvolgende jaar niet met een universitaire opleiding starten, de harde knip. Door de ‘zachte knip’ die is afgesproken voor dit studiejaar, stromen meer mensen door van mbo naar hbo, van hbo naar wetenschappelijk onderwijs en van bachelor naar master.