Recordaantal studenten aan universiteiten

Het aantal ingeschreven studenten aan Nederlandse universiteiten in collegejaar 2018-2019 is met 5 procent gestegen, blijkt uit voorlopige cijfers van de Vereniging van Universiteiten. Daarmee is de groei groter dan verwacht. Het ministerie van Onderwijs rekent op een toename van slechts 2 procent.

In totaal studeren er dit jaar bijna 290.000 studenten aan een universiteit in ons land, het hoogste aantal ooit. Een jaar eerder waren dit er 273.000. Inmiddels is het aantal buitenlandse studenten toegenomen tot 55.000.

Volgens VSNU-voorzitter Pieter Duisenberg is de sterke groei een zorgelijke ontwikkeling. Daardoor komen universiteiten verder onder druk te staan. „Hierdoor zullen er nog grotere tekorten ontstaan in het wetenschappelijk onderwijs. De signalen over werkdruk in het onderwijs, ook op universiteiten, moeten zeer serieus genomen worden”, aldus Duisenberg.

Ook studentenvakbond ISO voorziet dat de kwaliteit van het onderwijs hierdoor achteruit gaat. „Groei kent ook zijn grenzen, helemaal wanneer universiteiten en hogescholen de hoge aantallen niet aankunnen. Nu al zitten studenten op de trappen tijdens hoorcollege”, zegt voorzitter Tom van den Brink. „Het mag niet zo zijn dat studenten gebukt gaan onder verkeerde inschattingen en bezuinigingen. Kwaliteit moet altijd voorop staan.”