Recordaantal stemmen voor NS Publieksprijs

Er wordt dit jaar meer dan ooit tevoren gestemd op de NS Publieksprijs. Boekenkoepel CPNB maakte dinsdag bekend dat er al meer dan 100.000 stemmen zijn uitgebracht. Niet eerder hadden een week voor het sluiten van de stembus al zoveel mensen hun voorkeur kenbaar gemaakt.

Volgens CPNB-directeur Eveline Aendekerk is het animo mede te danken aan de toename van het aantal ‘thuislezers’ in coronatijd. Er kan tot en met 18 november gestemd worden.

De genomineerden dit jaar zijn Edwin Schoon, Herman Finkers, Rutger Bregman, Astrid Holleeder, Geert Mak en Roxane van Iperen. Finkers heeft zijn fans opgeroepen vooral niet op hem te stemmen.

Het boek waarmee hij in de race is, De cursus omgaan met teleurstellingen gaat wederom niet door, is al vijf jaar oud. Bovendien vindt de cabaretier niet dat zijn boek literair genoeg is om voor een grote boekenprijs in aanmerking te komen.