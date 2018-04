Recordaantal rokers gestopt

Nooit eerder zijn zo veel mensen gestopt met roken als in 2017. Zo'n 110.000 mensen zwoeren in 2017 de sigaret af. Mensen die blijven roken, steken minder vaak een sigaret op.

In 2017 rookte 23,1 procent van de volwassenen, oftewel 3,16 miljoen mensen, in meer of mindere mate. Dat schrijft AD op basis van nieuwe cijfers van het CBS, in samenwerking met het Trimbos-instituut en RIVM. Een jaar eerder waren er nog 3,27 miljoen rokers (24,1 procent). Ook is een grote groep Nederlanders minder gaan roken. In 2017 staken nog 2,35 miljoen mensen dagelijks een sigaret op, 170.000 minder dan het jaar daarvoor.

„Dit betekent dat meer dan 100.000 Nederlanders veel gezonder leven met een veel kleinere kans op kanker en hart- en vaatziekten”, reageert staatssecretaris Paul Blokhuis (Volksgezondheid) in de krant.