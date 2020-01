Recordaantal mensen telt vogels in tuin, zien meer pimpelmezen

Meer mensen dan voorheen hebben dit weekend meegedaan aan de Nationale Tuinvogeltelling. Zeker 75.000 mensen telden gedurende een half uur de vogels die neerstreken in hun tuin of op hun balkon. Dat aantal zal nog oplopen, omdat het nog druk is op de site en deelnemers tot maandag 12.00 uur hun gegevens kunnen doorgeven, zegt een woordvoerster van de Vogelbescherming. De tellers zagen dit jaar vooral meer pimpelmezen. Het vogeltje met een blauw ‘petje’, een gele borst en blauwachtige vleugels, vloog van plek vijf de top drie binnen. Op één en twee staan nog steeds de huismus en de koolmees.

Volgens de Vogelbescherming hebben de pimpelmezen een goed broedseizoen gehad in Oost-Europa en werden ze deze zomer ook al vaak gezien. De afgelopen jaren werden tussen de 2,5 en drie pimpelmezen geteld in de tuinen en dat is opgelopen naar gemiddeld meer dan drie pimpelmezen per tuin of balkon.

Een andere stijger is de kauw, van plek zes naar vier. De merel op vijf, gevolgd door de vink op zes, werden minder vaak gezien dan vorig jaar. De vinken zakten terug van de derde plaats, waarschijnlijk omdat ze vorig jaar door de sneeuw naar de tuinen werden gedreven, maar nu vaker voor het bos lijken te kiezen.

Het aantal tellers loopt elk jaar nog verder op en stond vorig jaar op 74.000, aldus de woordvoerster.