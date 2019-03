Recordaantal klachten over Schiphol in 2018

Het aantal klachten over vliegveld Schiphol is vorig jaar scherp gestegen. In totaal kwamen er iets meer dan 121.000 meldingen binnen over hinder, zoals herrie van overvliegende vliegtuigen. Dat is het hoogste niveau sinds het Bewonersaanspreekpunt Schiphol (BAS) in 2007 begon met het bijhouden van klachten.

Schiphol schrijft de toename van het aantal klachten in zijn jaarverslag toe aan de verzakking van de Polderbaan in juli, waardoor deze start- en landingsbaan tien dagen buiten gebruik was. Doordat de Zwanenburgbaan daardoor intensiever werd gebruikt, steeg de lawaaioverlast. Het BAS kreeg daardoor bijna 40.000 klachten meer binnen dan in 2017.

Geluidsoverlast was een heikel punt in het overleg tussen Schiphol en omwonenden over groei van de luchthaven. Eerder dit jaar liepen onderhandelingen binnen de Omgevingsraad Schiphol over een verhoging van het maximaal aantal toegestane vliegbewegingen op niets uit. Bewoners vonden onder andere dat hun grieven over overlast niet serieus werden genomen, en spraken hun veto uit over een compromis.