Recordaantal kilometers voor de treinen

De treinen zullen volgend jaar een recordaantal kilometers op het spoor afleggen. Naar verwachting zullen reizigers- en goederentreinen ruim 160 miljoen kilometers gaan maken. In 2004 was dit nog 129 miljoen.

ProRail heeft maandag officieel de verdeling bekendgemaakt van de ruim 7000 kilometer spoor en ruim vierhonderd stations over ruim veertig reizigers- en goederenvervoerders.

Om de groei van het treinverkeer te faciliteren, heeft ProRail al verschillende grote spoorprojecten opgeleverd. Er zijn nieuwe stations en de doorstroming van het treinverkeer is sterk verbeterd. Volgens het bedrijf zijn er wel meer investeringen in infrastructuur en innovaties nodig om ook in de toekomst de groei van het treinverkeer te kunnen blijven faciliteren.

De groei komt ook omdat op een aantal trajecten meer treinen gaan rijden. In de nieuwe dienstregeling, die op 10 december ingaat, rijdt er elke tien minuten een trein tussen Amsterdam en Eindhoven. Ook het goederenvervoer op het spoor zit weer in de lift.