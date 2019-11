Recordaantal inwoners voor Amsterdam

Amsterdam heeft meer inwoners dan ooit tevoren, raamt het hoofdstedelijk statistiekbureau Onderzoek, Informatie en Statistiek (OIS). Het oude record uit 1959 is verbroken.

Op 1 januari 1959 telde gemeente Amsterdam 872.428 inwoners. OIS verwacht dat de stad daar eind november overheen is gegaan. Volgens de onderzoekers kan strikt genomen pas achteraf worden vastgesteld of dat ook echt is gebeurd, wanneer alle nagekomen verhuis- en overlijdensberichten zijn verwerkt. Maar op basis van de cijfers tot en met oktober en de gemiddelde groei per maand verwacht OIS dat het record is gebroken. Er wonen nu naar schatting 873.200 inwoners in de hoofdstad.

De stad is de laatste decennia populairder geworden, maar dat is volgens de onderzoekers niet altijd zo geweest. Na het bereiken van het record in 1959 kromp de bevolking. Halverwege jaren zestig was de suburbanisatie in volle gang, Amsterdam verloor twintig jaar lang gemiddeld 10.000 inwoners per jaar. In 1973 werd het dieptepunt bereikt en verloor de stad ruim 20.000 inwoners. De laatste jaren is er juist weer een sterke trek naar de stad gaande.

In de tussentijd is gemeente Amsterdam ook qua oppervlak groter geworden met grond van andere gemeenten. Dat verklaart volgens OIS-directeur Jeroen Slot „een klein deel van de groei”.