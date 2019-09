Bij de tiende editie van de jaarlijkse egeltelling zijn afgelopen weekend een recordaantal egels geteld. In totaal werden 2088 exemplaren genoteerd, 1385 in tuinen en 703 daarbuiten. Dat blijkt uit cijfers die de Egelwerkgroep donderdag naar buiten heeft gebracht op de site Nature Today.

Uit eerdere tellingen vanuit het Netwerk Ecologische Monitoring bleek dat de egelpopulatie over de periode 1994 tot 2018 was afgenomen. Hoe het dit jaar met de egel gaat, blijft nog even de vraag. Een recordaantal getelde egels hoeft nog geen groei van de egelpopulatie te betekenen. De Egelwerkgroep hoopt hier aan het einde van het jaar meer over te kunnen zeggen.

De meeste exemplaren werden geteld in Friesland, gevolgd door Zuid-Holland en Noord-Brabant. Er kwamen ook honderd meldingen binnen van doodgereden egels.