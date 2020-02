Recordaantal eerstejaars in hbo

Hbo-opleidingen hebben het aantal eerstejaars in het studiejaar 2019-2020 met bijna 3 procent zien groeien tot 113.422. Dat is het hoogste aantal ooit, blijkt uit cijfers van Vereniging Hogescholen. Volgens de scholenkoepel is de groei in bijna alle sectoren van het hbo te zien.

Vooral associate degree studies (tweejarige hbo-opleidingen) lieten een sterke groei zien. Het ging om een toename van 1541 studenten, ofwel 24 procent, vergeleken met een jaar eerder. Volgens de Hogescholen komt dit vooral door gediplomeerde mbo’ers die steeds vaker voor dit type opleiding kiezen.

Het aantal eerstejaars dat koos voor een sociale studie groeide met ruim 8 procent. Ook de belangstelling voor opleidingen in de gezondheidszorg nam flink toe, met bijna 6 procent. Daarbij kozen studenten vooral voor de opleiding tot verpleegkundige. Eerstejaarsstudenten kozen ook vaker voor een lerarenopleiding. De animo voor opleidingen in de kunstsector (-2,4 procent) was echter een stuk minder.

De vereniging maakte ook bekend dat het aantal studenten met een diploma op zak in studiejaar 2018/2019 met 2,4 procent is gedaald vergeleken met het voorgaande jaar. Dat komt doordat het aantal eerstejaars vier tot vijf jaar geleden lager was. In totaal werden er 74.617 diploma’s uitgegeven.