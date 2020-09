Recordaantal drugslabs in Brabant opgerold

Brabantse pillenboeren en toonaangevende criminelen in de synthetische drugs timmeren hard aan de weg in de wereldwijde handel in crystal meth.

De afgelopen anderhalf jaar zijn steeds meer labs omgebouwd om zwaar verslavende –én lucratieve– drugs te produceren, schrijft het AD. Die ontwikkeling blijkt ook uit de nieuwste cijfers van de politie. Werden er vorig jaar negen crystal meth-labs opgerold, in het eerste half jaar van 2020 waren dat er al zestien. De labs werken vermoedelijk samen met Mexicaanse kartels. Mexicaanse opsporingsdiensten meldden vorig jaar dat twee kopstukken van het Sinaloa-kartel vorig jaar met een toeristenvisum een bezoek hebben gebracht aan Nederland.