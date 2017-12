Recordaantal bliksembezoekjes Top 2000 Café

Het Top 2000 Café heeft afgelopen week 31.000 bezoekers ontvangen, het hoogste aantal in het bestaan van de geïmproviseerde kroeg. Het tijdelijke café, in 2010 voor het eerst te bezoeken, is te vinden in het Nederlands Instituut voor Beeld en Geluid in Hilversum. De jaarlijkse Top 2000 van Radio 2 wordt daarvandaan uitgezonden.

De grote populariteit van het café heeft een keerzijde: de wachttijden liepen flink op waarbij vier uur geen uitzondering was. Wie voor 3 euro een kaartje had bemachtigd, hoefde niet de hele tijd in een rij te staan. Bezoekers konden in de tussentijd rondkijken in het omroepmuseum.

Het Top 2000 Café ontving vorig jaar iets minder dan 29.000 bezoekers. Wie geen zin heeft in de wachttijd maar wel iets van het evenement wil meekrijgen, kan via internet of via televisie meekijken.

De radiokroeg ging open op eerste kerstdag. De Top 2000 eindigt om middernacht. Bohemian Rhapsody van Queen staat geheel conform traditie op de eerste plaats.