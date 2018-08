„Recordaantal bezoekers Varend Corso”

Het Varend Corso heeft volgens de organisatie een recordaantal toeschouwers getrokken. Er stonden vrijdag, zaterdag en zondag in totaal naar schatting zeker 550.000 mensen langs de waterkant om de boten te bewonderen.

„Het was verreweg de drukste editie. De afgelopen jaren waren er zo’n 500.000 mensen, maar daar zijn we nu zeker overheen gegaan”, aldus de organisatie. Aanvankelijk was er vanwege de hitte gevreesd voor minder toeschouwers, maar omdat de temperaturen zaterdag en zondag waren gedaald, waren de omstandigheden ideaal. De organisatie merkt ook dat er steeds meer mensen van buiten de regio komen. „We krijgen steeds meer bezoekers uit ook Limburg en Friesland. We hebben ook nu weer een mooie reclamespot voor het Westland neergezet.”

Het thema was dit jaar Helemaal Hollands! De vaartocht met ruim veertig vaartuigen deed onder meer de gemeenten Westland, Schipluiden, Maassluis, Den Haag, Delft en Vlaardingen aan.