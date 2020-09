Recordaantal besmettingen in Amsterdam, Den Haag en Groningen

Meerdere gemeenten hebben dinsdag hun coronarecords gebroken. In Amsterdam zijn in het afgelopen etmaal 374 positieve tests gemeld, het hoogste aantal sinds het begin van de uitbraak. Tussen donderdagochtend en vrijdagochtend waren in de hoofdstad 362 mensen positief getest. Het aantal besmettingen in Den Haag steeg met 233. Van zaterdag op zondag was het aantal patiënten in de hofstad met 181 gestegen.

Achter Amsterdam, Den Haag en Rotterdam had de stad Groningen dinsdag de meeste besmettingen van heel Nederland. Het aantal gevallen in de studentenstad steeg met 66, blijkt uit de gegevens van het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM). Van zondag op maandag waren daar ook al zestig mensen positief getest.

De Brabantse gemeente Bergeijk had naar verhouding de meeste besmettingen. Tussen maandagochtend en dinsdagochtend zijn daar negen inwoners positief getest. Dat komt neer op 48,3 mensen per 100.000 inwoners. Amsterdam telde 42,9 besmettingen op 100.000 mensen en Den Haag 42,7.

Wanneer meer dan 7 besmettingen op 100.000 inwoners worden vastgesteld, de zogenoemde signaalwaarde, zijn mogelijk maatregelen nodig om verdere verspreiding van het virus tegen te gaan. In zes regio’s zijn al zulke maatregelen genomen. Op dinsdag kwamen 16 van de 25 regio’s boven de limiet uit. Amsterdam-Amstelland overschreed de signaalwaarde voor de 23e achtereenvolgende dag en voor de 46e keer in de afgelopen 50 dagen.

De provincie Groningen kwam voor de vijfde dag op rij boven de signaalwaarde uit, door de vele besmettingen in de provinciehoofdstad. Gelderland-Zuid (Nijmegen en het rivierengebied) noteerde voor de zevende achtereenvolgende dag meer besmettingen dan de signaalwaarde. Ook regio’s als Zaanstreek-Waterland, Gooi en Vechtstreek en Brabant-Noord staan al tijden boven de limiet.