Record Store Day voor de tweede keer uitgesteld

Het jaarlijkse internationale muziekevenement Record Store Day wordt vanwege de coronacrisis voor de tweede keer verschoven. Muziekliefhebbers zouden oorspronkelijk op 18 april bijzondere releases kunnen scoren in platenzaken, maar dat was eerder verplaatst naar 20 juni. Nu blijkt ook de nieuwe datum niet realistisch, zo maakte de organisatie woensdag bekend.

Record Store Day wordt nu uitgesmeerd over drie data: 29 augustus, 26 september en 24 oktober. Op 1 juni wordt bekendgemaakt welke bijzondere edities van platen op welke datum verkrijgbaar zijn. De speciale editie tijdens Black Friday op 27 november gaat door zoals gepland.

Tijdens Record Store Day vinden jaarlijks ook kleine concerten plaats in platenzaken over de hele wereld, ook in Nederland. Dit jaar ligt de focus van het evenement, in het leven geroepen ter ondersteuning van onafhankelijke muziekwinkels, meer dan voorheen op de financiële steun voor platenzaken.