Reconstructie: T. schoot passagiers gericht neer

Gökmen T. schoot gericht meerdere passagiers in de tram in Utrecht van dichtbij neer. Dat blijkt uit een videoreconstructie die maandag in de rechtszaal werd getoond.

De animatie is door de politie opgesteld op basis van ooggetuigenverslagen en beelden van de acht camera’s in de tram. Te zien is hoe T. passagiers tijdens de tramaanslag op 18 maart vorig jaar in Utrecht op nog geen meter afstand neerschiet. Als hij zijn wapen herlaadt, vluchten passagiers door een ingetrapt raam naar buiten. Hij schiet gericht op hoofden en bovenlichamen, blijkt uit de beelden, terwijl hij rustig door het gangpad loopt.

In het tramstel zaten zeventien personen. Bij het tonen van de beelden was het in de rechtszaal muisstil. T. zelf keek tijdens de reconstructie strak voor zich uit, zonder acht te slaan op de beelden.

Volgens getuigen riep T. bij het schieten ‘Allah akbar’. Op de beelden is te zien dat de schutter tot twee keer toe zijn pistool herlaadt. Volgens meerdere getuigen haperde het wapen in de tram enkele keren. Tijdens dat herladen vluchten passagiers aan de voorzijde van de tram door een ingeslagen raam.

Een van de overlevenden heeft gezegd dat hij kort overwoog de schutter te overmeesteren op het moment dat het wapen weigerde, maar hij zag er van af omdat hij bang was dat T. een bom onder zijn kleding had. „Had ik hem toch maar overmeesterd”, zei de getuige later tegen de politie. De vrouw die hij probeerde te redden, overleed ter plaatse.

De rechtbank heeft de eerste uren van het meerdaagse proces ingeruimd voor het doorlopen van alle gebeurtenissen op de dag van de aanslag. De rechtbank is daarbij begonnen met het bespreken van alle getuigenverklaringen, die een huiveringwekkend beeld geven van hetgeen zich in iets meer dan twee minuten tijd in het tramstel afspeelde. Na het doorlopen van de gebeurtenissen wil de rechtbank proberen in gesprek te gaan met T.