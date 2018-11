Reclassering wil kantoor in elke gevangenis

De reclassering wil in elke gevangenis een vast kantoor krijgen dat altijd wordt bemand. „Op die manier weten we veel beter wat er speelt”, zegt directeur Johan Bac van Reclassering Nederland in een interview in het AD. Ook vindt Bac dat medewerkers vaker in de wijk „fysiek aanwezig” moeten zijn als mensen vrijkomen.

Volgens Bac hebben reclasseringsmedewerkers steeds vaker te maken met cliënten met complexere problemen dan voorheen. „Misdaad wordt internationaler en verhardt”, zegt Bac en „het aantal veroordeelden met tbs waar wij ons over buigen, is in een aantal jaar fors gestegen”. Met gemiddeld achttien maanden houdt de reclassering ook langer toezicht.

Om die redenen wil Bac de veroordeelden dichter op de huid zitten. In de penitentiaire inrichting in Sittard is onder meer een proef geweest met een vast kantoor. Volgens de reclasseringsbaas was dat een succes. De reclassering begeleidt veroordeelden onder meer bij hun terugkeer in de maatschappij.