Reclassering: aanpak van stalking verbeteren

Reclassering Nederland spreekt over een „pijnlijke en harde conclusie” in het rapport van de Inspectie Justitie en Veiligheid over de aanpak van de stalking van het doodgeschoten Rotterdamse meisje Hümeyra. Reclassering zegt geschokt te zijn door de verdenking dat Bekir E. ondanks het toezicht van de organisatie het meisje zou hebben doodgeschoten.

„Ons toezicht op Bekir E. was volgens de Inspectie onvoldoende gericht op het stoppen van de stalking van Hümeyra. Dat is een pijnlijke en harde conclusie waar we lessen uit moeten trekken.”

Reclassering zegt vaker een enkelband te gaan adviseren in stalkingszaken en gaat haar medewerkers extra trainen. Ook worden verdere afspraken met het Openbaar Ministerie gemaakt over zaken waarin een contactverbod is opgelegd.