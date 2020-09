Reclamewaakhond krijgt weer klachten over prolifespotjes

Net als in 2019 is de Reclame Code Commissie (RCC) ook dit jaar weer benaderd door klagende burgers die willen dat de waakhond de ideële oproep van het Platform Zorg voor Leven voor de Week van het Leven tegen het licht houdt.

De afgelopen dagen meldden zich twee klagers met in totaal drie klachten over de crowdfundingspotjes die al zijn vertoond. Daarin klinkt de oproep om de Week van het Leven financieel mogelijk te maken. Het voornaamste grief is dat het prolifeplatform het publiek zou misleiden door te verhullen dat het in wezen een „anti-abortuscampage” voert.

Onjuist, pareert woordvoerder Geerlof de Jong namens de organisatie van de Week van het Leven. „De spotjes sluiten af met de tekst: Maak de campagne mogelijk met een gift op weekvanhetleven.nl. Eerder oordeelde de RCC al dat een dergelijke tekst voldoende duidelijk maakt dat we een organisatie zijn met een ideëel doel waarover men desgewenst op de website meer informatie vindt.”

De tweede klacht is dat het platform met de donaties actiever wil strijden tegen „het vrouwenrecht van abortus.” „Dat recht is niet onvoorwaardelijk”, reageert De Jong. „De abortuswet spreekt onder meer van een recht op hulp bij een ongewenste zwangerschap. Inderdaad, we zijn tegen abortus”, vervolgt hij. „Maar we willen op de eerste plaats op een positieve manier het gesprek voeren over de alternatieven die er voor abortus zijn. Als dat ertoe leidt dat méér vrouwen kiezen voor hulp is dat heel waardevol.”

Ook de derde klacht, dat het platform een te negatief beeld zou schetsen van de mate waarin ongepland zwangere vrouwen informatie krijgen over alternatieven voor abortus, wijst de woordvoerder van de hand. „Onder andere het recent verschenen onderzoek waarin de abortuswet wordt geëvalueerd laat zien dat deze voorlichting beter kan.”

Zes Haagse politici die actief zijn in de gemeente Den Haag begonnen deze week een tegencampagne met een gezamenlijke video, die ze verspreidden via hun persoonlijke mediakanalen. Ze gebruiken daarbij onder meer de hashtag #MijnLichaamMijnKeus.

Wanneer de RCC zich over de klachten buigt, is nog niet bekend.