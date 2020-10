„Reclamespotje maakt geen geheim van abortusstandpunt”

Een reclamespotje om geld op te halen voor een campagne in de Week van het Leven verhult niet dat de afzender tegenstander van abortus is. Dat betoogde Diederik van Dijk donderdag namens de initiatiefnemers tijdens een digitale zitting van de Reclame Code Commissie (RCC).

„Tijdens de Week van het Leven willen we aandacht vragen voor vrouwen die onbedoeld zwanger zijn en hun ongeboren kindje”, zo begint de boodschap die in september via de publieke omroep werd uitgezonden. Vervolgens verwijst de reclame naar een website waar mensen geld kunnen doneren voor een campagne in de week van 8 tot 14 november. Het platform Zorg voor het Leven wil daarmee „alle Nederlanders de kans geven bij te dragen aan onze doelstellingen.”

Platform wil met lustrumeditie Week van het Leven nog groter publiek bereiken

Misleidend, oordeelde een klager die aanklopte bij de commissie. „In de spotjes worden fondsen geworven voor een antiabortuscampagne, zonder daar expliciet over te zijn.” Een tweede klager verweet de „antiabortusdemonstranten” geld te werven „onder het mom ‘vrouwen te helpen’ terwijl zij dit geld gebruiken om actiever tegen onze vrouwenrechten te kunnen strijden.” Beide klagers waren niet op de zitting aanwezig voor een toelichting.

Beschermwaardig

Van Dijk stelde dat de crowdfundingscampagne, die tot dusver ruim 56.000 euro opbracht, „een glasheldere, liefdevolle boodschap” bevat. Ook staat de website daarachter „boordevol informatie over onze doelen.” Het tien seconden durende reclamespotje maakt volgens hem „in één zin duidelijk dat we het ongeboren leven beschermwaardig achten.” Daaruit is af te leiden dat de boodschappers tegenstander van abortus zijn, zei hij. „En anders wordt dat op website wel duidelijk.”

Op verzoek van de RCC lieten de initiatiefnemers zien hoe de site is opgebouwd. In een schriftelijk verweer wees het platform er al op dat een verwijzing naar een website met meer informatie volgens een eerder oordeel van de reclamewaakhond voldoende duidelijkheid geeft over de identiteit van de initiatiefnemers.

Ook ziet het platform het als zijn goed recht om aandacht te vragen voor betere hulp aan vrouwen en hun ongeboren kinderen. Dit omdat alternatieven vaak niet worden besproken met ongewenst zwangere vrouwen, ondanks een wettelijke plicht.

De commissie verwacht binnen drie weken een uitspraak te doen over de klachten.

Folder

Vorig jaar moest het platform Zorg voor het Leven zich ook al verantwoorden bij de Reclame Code Commissie. Toen ging het om klachten over een huis-aan-huis verspreide prolifefolder. De commissie oordeelde destijds dat de flyer „niet nodeloos kwetsend of in strijd met de goede smaak en het fatsoen” was.