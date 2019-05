Reclameborden Amsterdam worden WO2-monumenten

Tijdens de Dodenherdenking zaterdag veranderen zeventien reclameborden in hartje Amsterdam in tijdelijke oorlogsmonumenten. Van 16.00 uur tot 21.00 uur, dus ook tijdens de twee minuten stilte, zijn er geen advertenties te zien. In plaats daarvan tonen de digitale borden de namen van mensen uit de oorlog, in witte letters op een zwarte achtergrond. Het moet voorkomen dat persoonlijke verhalen vergeten worden.

De borden staan onder meer op het Spui, het Leidseplein, het Rokin en het Rembrandtplein. Onder de namen staan citaten. Ook staat er een QR-code bij, die mensen kunnen scannen met hun smartphone om het verhaal achter de naam te horen.

Het gaat onder meer om mensen die Joden hielpen onderduiken en mensen die persoonsbewijzen vervalsten. Ook besteedt een bord aandacht aan de schietpartij op de Dam op 7 mei 1945, twee dagen na de bevrijding. Achtergebleven Duitse militairen schoten op de feestvierende massa, waardoor meer dan dertig doden en ongeveer honderd gewonden vielen.