Reclame Second Love beplakt met relatietips

„Werk aan je huwelijk!” Dat advies is in het Zuid-Hollandse dorp Monster geplakt op posters van Second Love die overspel promoten.

De stickers waarmee de bushokjesreclame is beplakt, roepen reizigers en andere voorbijgangers op: „Denk aan je kinderen. Neem tijd voor elkaar!”

Wie er achter de actie zit, is een raadsel. Ook Ad van Harmelen, CU-SGP-fractievoorzitter in de gemeente Westland, moet het antwoord op die vraag schuldig blijven. Navraag bij zijn fractie en bekenden, leverde niets op.

Van Harmelen juicht de alternatieve reclame wel toe. „Goed initiatief. Second Love is een verwerpelijke organisatie”, stelt hij.

De SGP trekt al jarenlang ten strijde tegen de reclame van de datingsite voor „gelukkig getrouwde” mensen. In Bunschoten en Rijssen werden onlangs posters verwijderd.