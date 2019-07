Reclame Milka-chocolade deels misleidend

Chocoladefabrikant Milka moet een tv-commercial aanpassen. In die reclame zegt het bedrijf dat alle door Milka gebruikte koemelk van melkveehouders komt die maximaal zestig koeien houden. Stichting Even Geen Vlees diende hierover een klacht in bij de Reclame Code Commissie (RCC) en kreeg op dat punt gelijk.

Volgens de stichting is het onmogelijk dat zo’n groot en internationaal bedrijf als Milka de melk uitsluitend betrekt bij kleinschalige boeren. Moederbedrijf Mondelez geeft toe dat de toeleverende bedrijven waar zijn belangrijkste melkleverancier de melk koopt, gemiddeld 63 koeien hebben, dus vaak meer dan zestig.

Het bezwaar dat de stichting maakte tegen de term ‘teder geproduceerde melk’ die in de commercial wordt gebruikt, werd afgewezen. Met de term wil Milka aangeven dat de melk komt van kleinschalige bedrijven die geven om de leefomstandigheden van hun koeien, en daar is ook daadwerkelijk sprake van, oordeelt de RCC.