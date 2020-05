Reclame Code Commissie: zuivelcampagne gaat niet helemaal op

AMSTERDAM (ANP - De campagne Nederland draait op zuivel van de Nederlandse Zuivel Organisatie omvat volgens de Reclame Code Commissie op delen informatie die niet klopt. Dat meldt de dierenwelzijnsorganisatie Wakker Dier, die een zaak aanspande en de uitspraak vrijdag bekendmaakte. De zuivelorganisatie tekent gedeeltelijk beroep aan, liet zij al weten.

Wakker Dier vocht bij de commissie 28 punten uit de campagne aan en kreeg er bij 12 gelijk. Zo bestreed de organisatie met succes de claim dat de gezondheid van een koe bepaalt hoe oud ze wordt en dat de veehouder er alles aan zal doen haar zo gezond mogelijk te houden, ouder te laten worden en melk te laten geven. De commissie zegt dat „niet is weersproken” dat een koe tot 14 jaar oud kan worden, maar meestal op de leeftijd van 5 of 6 al wordt geslacht.

Ook heeft Wakker Dier „voldoende aannemelijk gemaakt” dat niet de gezondheid van de koe, maar bedrijfseconomische motieven voor het grootste deel bepalen op welke leeftijd een koe wordt geslacht.

Dat een kalf „soms” al na een paar uur van de moeder wordt gescheiden gaat volgens de commissie eveneens niet op. Uit eerder onderzoek kwam naar voren dat dat vele malen vaker gebeurt.

Verder zijn beweringen dat alleen melk van gezonde koeien wordt gebruikt en dat zuivel gezond is, „te absoluut”.

De commissie beveelt de Nederlandse Zuivel Organisatie aan genoemde en andere uitingen niet meer zo te gebruiken. De organisatie gaat met name beroep aantekenen over de kwestie van de leeftijd, want die vindt ze uit het verband getrokken. Hoe oud een koe kàn worden, is iets anders dan hoe oud ze in de praktijk wordt, aldus een woordvoerder.

De organisatie zal de campagne, die nog steeds online is, ook deels aanpassen. Ze is verder blij dat 16 bezwaren het niet hebben gehaald bij de commissie.