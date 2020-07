Reclame Code Commissie wijst klacht reclame Second Love af

Het bezwaar van het Gezinsplatform tegen de bushokjesreclame van Second Love is opnieuw afgewezen. Dat bepaalde de Reclame Code Commissie (RCC) vorige week woensdag tijdens een zitting.

Het Gezinsplatform had in maart al een klacht ingediend tegen de reclame, waarop een man en een vrouw staan met de tekst ”Op weg naar een avontuurtje? Ik ook”. De RCC gaf toen aan dat de klacht niet zou slagen. Toch zette het Gezinsplatform de klacht door. Uiteindelijk werd deze in een zitting begin juli alsnog behandeld.

Het Gezinsplatform vindt het kwalijk dat Second Love de reclame niet afschermt voor jongeren, terwijl dat wel gebeurt bij de reclames voor radio en tv. De RCC oordeelde echter dat de poster niet aanstootgevend is, omdat deze geen erotische lading heeft. Volgens de commissie betreft de klacht meer de dienst van de adverteerder dan de manier waarop deze adverteert.

Beide partijen kunnen nog in hoger beroep tegen de uitspraak.