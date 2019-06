„Reclame-besluit betekent forse bezuiniging”

Het besluit van de coalitiepartijen om reclame bij de publieke omroepen drastisch te beperken, is wederom een forse bezuiniging, stelt de NPO. De NPO stelt niet op de hoogte te zijn gebracht door het ministerie.

"Als de berichten in de media kloppen, betekent dit opnieuw een forse bezuiniging voor de publieke omroep’‘, zegt een woordvoerder. ’’Er was al sprake van minder budget door teruggelopen reclame-inkomsten en dit plan zou betekenen dat er straks nóg minder reclame-inkomsten zijn, met als gevolg een nóg grotere bezuiniging. Dat gaat dan absoluut ten koste van goede en geliefde programma’s en maakt de publieke omroep minder slagvaardig.’’

Volgens de NPO lijken de plannen ook in strijd met het regeerakkoord, „waarin wordt gepleit voor een sterke publieke omroep. Maar vooralsnog heeft de minister de plannen nog niet bevestigd en wachten we dus nog even af waar hij mee gaat komen.”