Rechtszaken in provinciehuis van Utrecht

De rechtbank Midden-Nederland houdt de komende twee maanden zittingen in het provinciehuis in Utrecht. De provincie stelt de Statenzaal en de Commissiekamer beschikbaar voor rechtszaken. Vrijdag is de eerste zitting.

Vanwege coronamaatregelen is de capaciteit van gerechtsgebouwen beperkt, bijvoorbeeld omdat de zalen na elke zaak schoongemaakt moeten worden. Een aantal kleine zalen is niet in gebruik in verband met de afstandsregel van 1,5 meter. In de grootste zittingszalen in Utrecht passen op dit moment slechts zestien betrokkenen en dat levert problemen op bij grote zaken met veel partijen of belanghebbenden.

In het provinciehuis aan de Archimedeslaan, het voormalige hoofdkantoor van Fortis, zijn de zalen groter. Op basis van de huidige coronamaatregelen geldt een maximum van dertig personen per zittingszaal. In het provinciehuis worden alleen civiele zaken behandeld en geen strafzaken vanwege de veiligheid.

In Lelystad worden sinds juni al wekelijks zittingen gehouden in het provinciehuis van Flevoland. De rechtbanken in Utrecht en Almere houden daarnaast wekelijks meerdere avondzittingen.