Rechtszaken gaan door tijdens gedeeltelijke lockdown

De maatregelen van de Rijksoverheid om de verspreiding van het coronavirus tegen te gaan, hebben geen directe invloed op de doorgang van rechtszaken. Dit meldt de Raad voor de rechtspraak.

Gerechtsgebouwen zijn coronabestendig gemaakt en ingericht om 1,5 meter afstand van elkaar te kunnen houden. „De Rechtspraak benadrukt dat het belangrijk is dat mensen naar een zitting komen als ze opgeroepen zijn. Alleen als mensen - bijvoorbeeld vanwege gezondheidsredenen - niet in staat zijn hun zitting fysiek bij te wonen, wordt in overleg met het gerecht gezocht naar een passende oplossing, zoals een (deels) digitale zitting”, vermeldt de website van de Rechtspraak.

Er geldt al een dringend mondkapjesadvies in de publieke ruimten van de gerechtsgebouwen. In de zittingszalen hoeft geen mondkapje gedragen te worden. Daar geldt de landelijke norm van maximaal 30 personen per zittingszaal.