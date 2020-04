Rechtszaak viervoudige moord growshop in Enschede naar najaar

De rechtbank in Almelo stelt de inhoudelijke behandeling van de rechtszaak over de viervoudige moord in een growshop in Enschede uit naar het najaar. Dat maakte de rechter dinsdag bekend tijdens een voorbereidende zitting in de zaak tegen de hoofdverdachten Camil A. (59) en zijn zoons Dejan (33) en Denis (31).

De advocaat van verdachte Denis A. had de rechtbank schriftelijk verzocht om het voorarrest van zijn cliënt te beëindigen vanwege het gevaar op besmetting met het nieuwe coronavirus in het huis van bewaring waar Denis verblijft. Dat verzoek wees de rechtbank af. De verdachten en hun advocaten waren niet aanwezig in de rechtbank, de zaak was te volgen via Skype vanwege coronamaatregelen.

De volgende voorbereidende zitting tegen de broers A. en hun vader is op 3 juli. Ze zijn volgens het Openbaar Ministerie rechtstreeks betrokken bij de vier moorden op 13 november 2018 aan de Van Leeuwenhoekstraat in Enschede. Twee andere mannen en een vrouw worden verdacht van medeplichtigheid. Dat drietal zou de wapens hebben geleverd dan wel daarin hebben bemiddeld. Hun ‘skype-zitting’ staat woensdag op de rol van de rechtbank.