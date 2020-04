Rechtszaak viervoudige moord growshop Enschede uitgesteld

De inhoudelijke behandeling van de rechtszaak over de viervoudige moord in een growshop in Enschede is met onbepaalde tijd uitgesteld. De zittingen zouden aanvankelijk op 14 en 15 april zijn, maar in verband met de strenge maatregelen rond het coronavirus worden veel rechtszaken uitgesteld.

Op 13 november 2018 werden de vier doodgeschoten slachtoffers gevonden in de growshop van een van hen. Dejan A., zijn vader Camil (59) en zijn broer Denis (31) zijn volgens het Openbaar Ministerie rechtstreeks betrokken bij de moorden. Twee andere mannen en een vrouw worden verdacht van medeplichtigheid. Dit drietal zou de wapens hebben geleverd dan wel daarin hebben bemiddeld.

Op 14 april is er wel een voorbereidende zitting. Dat is wettelijk verplicht als verdachten in voorlopige hechtenis zitten.