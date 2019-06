Rechtszaak tegen oud-minister Curaçao begonnen

De Curaçaose oud-minister van Financiën George Jamaloodin is maandagochtend (lokale tijd) onder zeer strenge veiligheidsmaatregelen naar de rechtbank in Willemstad gebracht. De ruime omgeving van de rechtbank in het centrum was afgezet voor verkeer. De politie is zeer opvallend aanwezig op straat.

Jamaloodin staat terecht voor mogelijke betrokkenheid bij het geven van de opdracht voor de moord op politicus Helmin Wiels, die op 5 mei 2013 is doodgeschoten. In de zaak zitten al verschillende mensen vast onder wie de moordenaar, Elvis K.. Ook zit Burney F. vast. Hij zou in opdracht van Jamaloodin het contact hebben gelegd met de moordenaar en geld hebben betaald.

De oud-minister zit sinds september 2018 vast in de gevangenis op Bonaire. Daarvoor verbleef hij ruim anderhalf jaar in Venezuela en weigerde hij naar Curaçao te komen. Voor de rechtszaak, die maandagochtend is begonnen, zijn drie dagen uitgetrokken.