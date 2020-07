Rechtszaak tegen ministerie om voermaatregelen veeboeren

De stichtingen Stikstofclaim en AgriFacts (STAF) spannen een kort geding aan tegen het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (LNV) vanwege de geplande voermaatregelen voor veeboeren. Het ministerie kreeg van de twee organisaties tot vrijdag 12.00 uur de tijd om tekst en uitleg te geven over de maatregel, maar het heeft die volgens de twee organisaties niet gegeven.

„Het ultimatum is verstreken. LNV kwam met een brief over de WOB-procedure, maar helaas niet met de gevraagde onderbouwing van de voermaatregel”, melden ze. Als een beroep wordt gedaan op de Wet openbaarheid van bestuur is dat vaak een tijdrovende zaak. „Wij willen geen WOB, dat duurt te lang, en daarom is besloten het kort geding in gang te zetten.”

De nieuwe regels schrijven boeren voor hoe hoog per 1 september het eiwitgehalte van krachtvoer voor koeien mag zijn. Doel van de maatregel is het terugdringen van de stikstofuitstoot. Het ministerie heeft deze limieten vastgesteld op basis van steekproeven van melkveebedrijven. STAF en Stikstofclaim.nl zijn er van overtuigd dat de eiwitgrenzen niet overal stroken met de praktijk.