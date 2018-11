Rechtszaak Ratelband is wereldnieuws

De rechtszaak die Emile Ratelband heeft aangespannen is uitgegroeid tot wereldnieuws. De positiviteitsgoeroe wil graag van de rechter gedaan krijgen dat hij in de burgerlijke stand twintig jaar jonger door het leven kan gaan.

„Nederlander van 69 jaar oud probeert zijn leeftijd op 49 te krijgen” koppen veel Engelstalige media, waaronder The Independent, The Guardian en het Amerikaanse CNN, Huffington Post en NPR. Ook in andere Europese landen en Australië besteedden media aandacht aan de zaak.

En enkele krant, zoals de Australische Canberra Times schreef behalve een nieuwsbericht ook een commentaar. Redactrice Kerri Sackville schreef: „Ah, Emile. Ik heb je nog niet ontmoet, maar ik heb zoveel mannen zoals jij ontmoet op datingsites. Ze zullen allemaal beweren dat ze zich zo veel jonger voelen. Ze stellen dat leeftijd slechts een getal is en dat je slechts zo oud bent als je je voelt. Maar leeftijd is niet zomaar een getal, en het is zeker geen uitdrukking van jezelf zoals genderidentiteit of religie. Leeftijd is een meeteenheid, een absoluut feit, net zoals je lengte een onveranderlijk feit is.”