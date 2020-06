Rechtszaak over neergestoken tieners in Den Haag in september

De rechtbank in Den Haag behandelt donderdagmiddag 24 september de zaak tegen de 35-jarige man die verdacht wordt van het neersteken van drie tieners in het centrum van Den Haag.

De verdachte is onlangs onderzocht in het Pieter Baan Centrum. Het rapport over zijn psyche wordt over acht tot tien weken verwacht, rekende de rechter maandag voor tijdens een niet-inhoudelijke zitting. Ze trekt een middag uit voor de inhoudelijke behandeling van de rechtszaak.

De officier van justitie meldde dat de verdachte vorige week op 3 juni nog op eigen verzoek is gehoord door de politie. Wat hij tijdens dit laatste verhoor heeft verklaard, is niet bekend. Zijn advocaat wilde daar geen toelichting op geven.

Bij de steekpartij op de Grote Marktstraat in Den Haag raakten op vrijdag 29 november drie willekeurige tieners gewond. De slachtoffers, een jongen van 13 uit Den Haag en twee meisjes van 15 uit Alphen aan de Rijn en Leiderdorp, maken tijdens de zitting op 24 september gebruik van hun spreekrecht. Ze zullen een slachtofferverklaring voorlezen, kondigde de officier van justitie aan.