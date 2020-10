Rechtszaak over moord op rapper Feis begint

In de rechtbank in Rotterdam begint woensdag de rechtszaak over de moord op de Rotterdamse rapper Feis. De rechtbank trekt twee dagen uit voor de behandeling van de zaak waarin de 26-jarige Rotterdammer Silfano M. terechtstaat.

De 32-jarige Faisal Mssyeh, de echte naam van rapper, werd in de nieuwjaarsnacht van 2019 om 04.00 uur ‘s nachts doodgeschoten op de Nieuwe Binnenweg in Rotterdam. De broer van de rapper raakte daarbij zwaargewond, ook door kogels uit het semi-automatische pistool van M., denkt het Openbaar Ministerie. De politie liet eerder weten dat de broers zijn beschoten vanwege „een onbenullige kroegruzie”.

Aanvankelijk zou de rechtbank Rotterdam de zaak al begin dit jaar behandelen. Die planning liep echter vertraging op omdat de verdachte Silfano M. nog voor onderzoek moest worden opgenomen in het Pieter Baan Centrum.

Tijdens eerdere zittingen bleek dat drie getuigen zouden hebben gezien hoe M. meerdere malen op de rapper schoot. Een getuige wist de merk-pet van M. te omschrijven, die pet is later in een auto teruggevonden met DNA-materiaal van de verdachte. M. is in mei vorig jaar opgepakt in het Limburgse Kerkrade. De politie had de verdachte op de nationale opsporingslijst gezet. Eerder werd zijn foto getoond in het televisieprogramma Opsporing Verzocht.

Naast de moord dan wel doodslag en de poging daartoe op de broers, wordt M. ook ervan verdacht dat hij op 1 december 2018 een automobilist in Schiedam heeft beschoten.

De 32-jarige Feis werkte samen met andere rappers zoals Winne, U-Niq, Ronnie Flex, Sticks. In 2014 bracht hij zijn eerste cd uit, getiteld Hard van buiten, gebroken van binnen.