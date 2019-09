Rechtszaak om volgapparatuur in kwestie-Kruiningen

Recherchebureau Restment moet terechtstaan voor het in augustus 2017 plaatsen van volgapparatuur onder de auto van ds. G. Bredeweg uit Kruiningen.

Dat bevestigde een zegsvrouw van het OM Zeeland-West-Brabant maandag desgevraagd. De zaak heeft te maken met de scheuring van de gereformeerde gemeente te Kruiningen. Ds. Bredeweg en een deel van de leden van de gereformeerde gemeente in Kruiningen verlieten in november 2017 het kerkverband van de Gereformeerde Gemeenten en stichtten in Kruiningen een vrije gereformeerde gemeente.

Recherchebureau Restment (hoofdvestiging in Putten) en diens eigenaar moeten zich komende tijd verantwoorden voor de meervoudige strafkamer in Middelburg. „De verdenking is het heimelijk plaatsen van volgapparatuur, zogeheten tracking en tracing, onder het voertuig van de predikant”, aldus de OM-zegsvrouw. Een zittingsdatum is nog niet bekend.

Eigenaar Lenard Prins van Restment, dat ook in reformatorische kring actief is, stelt desgevraagd door het OM niet op de hoogte te zijn gesteld van een komende rechtszaak. „Inhoudelijk kan ik dan ook niet reageren.”