Rechtszaak journaliste Ans Boersma tegen Staat

Journaliste Ans Boersma spant een rechtszaak aan tegen de Nederlandse staat. Dat zegt ze tegen de NOS. Boersma werd vorige week Turkije uitgezet na een aantal informatieverzoeken van Nederland aan dat land. Ze wordt in verband gebracht met een voormalig lid van Al-Nusra, een 32-jarige Syriër met wie ze in het verleden een relatie had.

„Ik ben nu een week hier en mijn leven staat helemaal op zijn kop. Ik wil mijn leven terug. Ik wil naar Turkije terug ook”, zei ze tegen de NOS. De politie heeft haar verhoord omdat ze wordt verdacht van valsheid in geschrifte.