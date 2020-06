Rechtszaak fatale flatbrand Arnhem 16 juni achter gesloten deuren

De rechtbank in Arnhem behandelt dinsdag 16 juni de zaak over de fatale flatbrand tijdens de jaarwisseling in Arnhem. Twee jongens, twaalf en dertien jaar oud, zijn de verdachten in deze rechtszaak.

De kinderrechters van de meervoudige kamer behandelen de zaak achter gesloten deuren, kondigde de rechtbank dinsdag aan. Dat is gebruikelijk bij strafzaken met minderjarige verdachten.

Door de brand kwamen een 39-jarige man en zijn 4-jarige zoontje om het leven. De 36-jarige moeder en haar 8-jarige dochter raakten zwaargewond. Het gezin uit Arnhem was op bezoek in de flat en stond in de lift toen de brand uitbrak en de stroom uitviel. De brand in de flat aan het Gelderseplein ontstond na middernacht doordat een bank in het portiek van de flat vlam vatte toen daarop vuurwerk was gelegd.

De beide verdachten wonen zelf ook in de flat aan het Gelderseplein. Zij kwamen op vrijdag 3 januari onder voorwaarden op vrije voeten. De rechter-commissaris van de rechtbank besloot dat de jongens hun proces in vrijheid mochten afwachten.

De rechtbank is van plan om op maandag 29 juni om 13:15 uur uitspraak te doen. Die is wel in het openbaar, maar alleen voor pers. Vanwege de coronamaatregelen kan publiek niet aanwezig zijn bij de uitspraak.