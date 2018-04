Rechtszaak Bandidos pas over een jaar

De inhoudelijke behandeling van de zaak tegen Limburgse leden van motorbende Bandidos vindt op zijn vroegst in het vroege voorjaar van 2019 plaats. Dat bleek tijdens een zogenoemde pro-formazitting van de rechtbank in Maastricht.

Tijdens een serie invallen door de politie eind mei 2015 werd een groot aantal verdachten rond de Limburgse afdeling van de Bandidos opgepakt. Eind 2015 werden ze onder voorwaarden op vrije voeten gesteld. Volgens het Openbaar Ministerie zijn de Bandidos een criminele organisatie. De leden zouden zijn betrokken bij drugshandel, bedreigingen, afpersingen, witwassen, verboden wapenbezit en openlijk geweld.

Tijdens de zitting woensdag constateerde de rechtbank dat vrijwel alle getuigen zijn gehoord. Een getuige is onvindbaar, twee andere zitten in België en een in Colombia. Met hen moet nog worden gesproken.

De rechtbank hoopte de zaak in de zomer te kunnen afronden, maar dat gaat niet lukken, bleek woensdag.