Rechtszaak ‘Balie-jihadist’ december inhoudelijk behandeld

De inhoudelijke behandeling van de rechtszaak tegen ‘Balie-jihadist’ Aziz A. en zijn broer Fatah is eind dit jaar gepland. Er zijn vanaf 4 december vijf zittingsdagen voor uitgetrokken. De mannen werden eind 2018 opgepakt en zitten sindsdien in voorlopige hechtenis.

De 34-jarige A. wordt - naast een leidinggevende rol bij terreurbeweging Jabhat al-Nusra - ook verdacht van het medeplegen van negentien moorden in Syrië. A. zou in 2012 betrokken zijn geweest bij de moorden „met terroristisch oogmerk”.

Syriër Aziz, die in 2017 ineens opdook tijdens een bijeenkomst in debatcentrum De Balie in Amsterdam, wordt samen met zijn eveneens in Nederland neergestreken broer Fatah (43) verdacht van deelname aan een terroristische organisatie. Aziz A. verkeerde volgens het OM in de hoogste regionen van Jabhat al-Nusra.

Beide broers ontkenden eerder al de beschuldigingen en waren woensdag niet aanwezig in de rechtbank Rotterdam tijdens een voorbereidende zitting. De advocaat van Aziz was er wel, hij vroeg de rechtbank er zorg voor te dragen dat de inhoudelijke behandeling echt doorgaat. „Mijn cliënt zit inmiddels bijna twee jaar vast, hij krijgt een beetje het gevoel dat hij vergeten wordt.”

A. is de ex-vriend van journaliste Ans Boersma, die vorig jaar Turkije werd uitgezet vanwege haar connectie met de verdachte. Zij zou hem hebben geholpen met een verblijfsvergunning voor Nederland, terwijl ze wist van de kwalijke zaken waarvan A. wordt verdacht.