Rechtszaak aanslag De Telegraaf opgeschort

De aanvang van de inleidende zitting in de strafzaak tegen tien mannen die eind juni vorig jaar een aanslag pleegden op het gebouw van De Telegraaf, is woensdagochtend door de rechtbank in Amsterdam met een uur verschoven naar tien uur. Aanleiding was het nieuws over de moord op advocaat Derk Wiersum. De rechtbank vernam het bericht vlak voordat de behandeling van de zaak om negen uur zou beginnen.

Advocaten rond de strafzaak reageerden geschokt en aangeslagen. „Het is ongelooflijk, bijna niet te bevatten”, aldus strafpleiter Menno van Gaalen, die een van de verdachten in het proces bijstaat. „We zijn in ons land niet voorbereid op dit soort dingen. We denken: zoiets gebeurt hier niet. Maar het gebeurt dus wel.”

Van Gaalen verwacht dat het voor Nabil B., de kroongetuige in het grote Marengo-proces die werd bijgestaan door Wiersum, zo goed als onmogelijk wordt een nieuwe advocaat te vinden. „Ik kan me niet voorstellen dat er nog een collega is die zijn zaak op zich neemt. Want wat doe je jezelf aan? En je familie? Het gevaar en de dreiging zijn veel te groot.”