Rechtstreekse trein van Maastricht naar Aken

Maastricht en de Duitse grensplaats Aken zijn vanaf 27 januari met een rechtstreekse treinverbinding met elkaar verbonden. De nieuwe treinen van vervoerder Arriva zijn door de Duitse overheid goedgekeurd. Dat maakte Arriva woensdag bekend.

De treinen reden eerder al van Maastricht naar Heerlen. Van daaruit ging het per bus verder naar het naburige Aken. Vanaf zondag kunnen passagiers vanuit Maastricht in de trein blijven zitten en in minder dan een uur naar Aken reizen. En omgekeerd natuurlijk.

Reizigers kunnen vanuit Aken nu via een overstap in Heerlen ook naar de Randstad reizen. Nederlandse reizigers kunnen in Aken overstappen naar treinen richting Keulen, Berlijn en Frankfurt.

De treinen kunnen op drie verschillende stroomspanningen rijden en hebben drie veiligheidssystemen. Arriva streeft namelijk naar een drielandentrein van Luik via Maastricht naar Aken. Maar de Belgen liggen nog dwars. Zij vinden dat de veiligheidssystemen van de treinen niet voldoen.