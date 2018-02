Rechtspraak zet zich schrap voor landbouwzaken

De bestuursrechtspraak is een groot project begonnen om dit jaar vijfhonderd landbouwzaken af te handelen. Boeren hebben de afgelopen tijd uitzonderlijk veel zaken aangespannen over voornamelijk Europese regelingen, zoals de inkomenssteun die zij ontvangen. Het Europese landbouwbeleid ging in 2015 op de schop en door alle veranderingen zijn veel juridische geschillen ontstaan.

Het College van Beroep voor het bedrijfsleven (CBb), de hoogste bestuursrechter in dit soort rechtszaken, krijgt hulp van acht rechters van de Raad van State. Die instantie levert ook juridisch medewerkers, net als de Centrale Raad van Beroep en de rechtbank Amsterdam om het vele werk af te handelen.

Het Europese landbouwbeleid is nog altijd goed voor zo’n 40 procent van de totale EU-begroting. Sinds 2015 zijn onder meer de bedragen die boeren aan steun kunnen krijgen gewijzigd en zijn er meer milieuvoorwaarden aan die steun gekoppeld.