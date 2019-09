Ook de Raad voor de Rechtspraak heeft met ontzetting gereageerd op de liquidatie van advocaat Derk Wiersum, die ook rechter-plaatsvervanger was bij de rechtbank Zeeland-West-Brabant. „Wat hier is gebeurd, is afschuwelijk. Het is schokkend dat iets dergelijks kan gebeuren in onze democratische rechtsstaat”, twittert de organisatie.