„Rechtmatigheid diagnose rond MKZ Kootwijkerbroek opnieuw ter discussie”

De rechtmatigheid van de diagnose om in 2001 tijdens de MKZ-crisis in Kootwijkerbroek 60.000 dieren te ruimen, is opnieuw ter discussie komen te staan.

Dat gebeurde tijdens een zitting bij het College van Beroep voor het bedrijfsleven maandag in Den Haag, meldde veehouder Henk van den Brink uit Kootwijkerbroek woensdagmorgen.

De MKZ-discussie speelt al jaren rond een van de in totaal vijf monsters van een positief getest kalf. Veehouders vermoeden dat dit monster in het laboratorium is verwisseld. De zogeheten eiwitmethode zou moeten uitwijzen dat dit niet het geval is, maar het Nederlands Forensisch Instituut gaf tijdens de zitting aan dat deze methode niet betrouwbaar is.