Rechters zijn zwaarder gaan straffen

Rechters straffen gemiddeld 11 procent zwaarder dan twintig jaar geleden. Dat blijkt uit een onderzoek van de Raad voor de Rechtspraak.

Met name gewelds- en seksuele misdrijven worden fors zwaarder bestraft. De (onvoorwaardelijke) straf voor deze misdrijven lag in 2018 zo'n 65 procent hoger dan in 1998. Ook vernielingen, misdrijven tegen orde en gezag en verkeersmisdrijven worden zwaarder bestraft.

Straffen voor drugsmisdrijven zijn de afgelopen twintig jaar met 20 procent gedaald. Ook is de rechter meer taakstraffen en juist minder boetes gaan opleggen.

De zaken zelf zijn niet zwaarder geworden. Volgens onderzoeker Frank van Tulder „lijkt de rechter te reageren op de maatschappelijke roep om strengere straffen, die met name klinkt bij geweldsdelicten en slachtoffers daarvan”.